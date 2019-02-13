التحالف الامريكي – الكردي يخطط للاستيلاء على ٤٠ طناً من الذهب يمتلكها داعش

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن هناك صيدا ثمينا سيكون بحوزة التحالف الدولي و”قوات سوريا الديمقراطية” بعد السيطرة على آخر جيوب “داعش” شرق الفرات.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحافية، إن “نحو 40 طنا من الذهب موجودة لدى تنظيم داعش”، مشيرا إلى أنها “سرقت من العراق وسوريا وجرى تجميعها من كافة مناطق سيطرة التنظيم”.

وأضاف أن “جزءا من الذهب جرى صقله في الأراضي التركية وتمت إعادته إلى سوريا”، مشيرا الى “اننا نتحدث عن ثروة تضاهي ثروات دول.. كل ما نخشاه أن تذهب هذه الأموال للتحالف الدولي ولا تعود للشعبين السوري والعراقي أو أن يقوم التحالف بالتعتيم على الأمر”.

وتابع عبد الرحمن أن “سبب عدم القصف المكثف في المنطقة ليس فقط وجود قادة من الصف الأول مطلوبين للتحالف، وإنما للحيلولة دون تدمير الثروة الذهبية التي بحوزة التنظيم”.