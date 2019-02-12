نصر الله يتمنى على ايران مواصلة دعمها لقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية

أعرب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، عن أمله باستمرار الدعم الإيراني لحركات المقاومة في المنطقة برغم الضغوط التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية.

فبحسب قناة “المنار”، التابعة لـ”حزب الله”، “استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران، محمد جواد ظريف، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، حيث تم استعراض آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة”.

وبحسب القناة، “شكر السيد نصر الله قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري”، وأكد أن هذه المساندة قد أدت إلى صنع الانتصارات في أكثر من ساحة وميدان، متمنيا أن تواصل الجمهورية الإسلامية دعمها واهتمامها بالرغم من كل المؤامرات والضغوط التي تتعرض لها بسبب ذلك”.

من جهته، أكد ظريف، وفقا للقناة، “موقف الجمهورية الإسلامية الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة، واستعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة”.

ووصل ظريف إلى بيروت أمس الاول في زيارة تستمر ليومين. وقال، في تصريحات لدى وصوله وردا على سؤال حول استعداد إيران لتأمين احتياجات لبنان الاقتصادية والعسكرية، “نحن مستعدون لذلك إذا كان أصدقاؤنا في لبنان يرغبون بذلك… إيران دائما مستعدة”.

وأوضح أن “الهدف من هذه الزيارة هو الإعلان عن التضامن مع لبنان وإعلان استعداد إيران للتعاون مع حكومة لبنان في جميع المجالات”.