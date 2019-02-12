عدوان إسرائيلي بالقذائف والصواريخ على عدة مواقع في القنيطرة السورية

أقدم العدو الإسرائيلي مساء امس على الاعتداء بعدد من القذائف والصواريخ على عدة مواقع في محافظة القنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مصدر عسكري سوري لـ سانا أن “العدو الإسرائيلي استهدف حوالي الساعة /30ر18/ تل الضهور فى جباثا الخشب وتل الدرعيا وتلة خالد في القنيطرة بعدة قذائف”.

ولفت المصدر إلى أن “طائرة مسيرة إسرائيلية قامت أيضا حوالى الساعة /50ر19/ باطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وأفاد مراسل سانا بالقنيطرة في وقت سابق مساء امس بأن العدو الإسرائيلي استهدف بعدة قذائف دبابة مشفى القنيطرة المدمر، كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري قد تصدت في الـ 20 من الشهر الفائت لعدوان جوى إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أهدافه.