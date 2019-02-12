الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو تعجز عن التوافق وتلغي البيان الختامي المشترك الذي سبق ان وزعته امس
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جرينتش+2 10:29
صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية تزعم ان محمود عباس قد وصل إلى السعودية لإقناع الملك سلمان بمعارضة “صفقة القرن”

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