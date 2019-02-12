شركة البوتاس العربية تنفي طرح عطاء تعدين بالتلزيم

اكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة البوتاس العربية محمد الرازم أن الشركة لم تطرح اي عطاء تعدين إطلاقا وانها ليست شركة تعدين.

ونفى الرازم ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بأن شركة البوتاس أحالت عطاء تعدين على شركة مقاولات بقيمة 8 ملايين دينار بطريقة التلزيم.

واكد ان الشركة عندما تطرح عطاء، تطرحه بواسطة الصحف ليعلم به جميع شركات المقاولات لتقديم عروضهم، لتختار بعدها الشركة العرض الأفضل من حيث الكفاءة والسعر والتخصص.

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