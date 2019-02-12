امانة عمان تقرر إعفاء كامل غرامات المسقفات حتى آخر الشهر

أعلنت أمانة عمان اليوم الثلاثاء عن ‏اعفاء 100 بالمئة من غرامات المسقفات المترتبة عن السنوات السابقة في حال تم تسديدها حتى تاريخ 28 شباط الحالي.

وبينت ان قرار الاعفاء بنسبة 100 بالمئة، من غرامة المسقفات كان قد صدر به قرار من رئاسة الوزراء بداية شهر تشرين الثاني من العام الماضي في حال تم الدفع لكامل المبلغ حتى نهاية العام الماضي وقد أرتات الامانة تمديده لغاية نهاية شهر شباط الحالي امام المواطنين .

ولفتت الأمانة إلى انه في حال تم دفع الضريبة نقدا لكامل المبلغ، وللمبالغ التي تزيد عن 5 الاف دينار بدفعة 25 بالمئة مع تقسيط باقي المبلغ على 12 شهرا، فان المكلفين يعفون من كامل غرامة المسقفات .

وسيتم إعفاء المكلفين بنسبة 50 بالمئة من الغرامة من بداية شهر آذار المقبل ولغاية 31 من نفس الشهر .

ودعت الامانة المواطنين الى الاتصال على ‏أرقام هواتف (خدمات الدفع الالكتروني) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر على الارقام: ‏064616598 ‏خلوي ‏0778523936 – ‏0778524547 – ‏0796813253 – ‏0796813203 – ‏0796813402 .

وذكرت انه يمكن للمواطنين الدفع الكترونيا من خلال موقع أمانة عمان amman.jo، وإي فواتيركم.