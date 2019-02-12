الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو تعجز عن التوافق وتلغي البيان الختامي المشترك الذي سبق ان وزعته امس
أهم العناوين
جرينتش+2 12:34
ابتكار وسادة ذكية للتخلص من الشخير والارق ومشاكل الاطفال

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني