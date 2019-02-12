ابتكار وسادة ذكية للتخلص من الشخير والارق ومشاكل الاطفال

ابتكرت احدى الشركات البريطانية وسادة ذكية جديدة لحل مشكلة الشخير، إلى جانب قدرتها على المساعدة على النوم الهادئ والتحدث عبرها عوضا عن الهاتف.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” أن ” الوسادة الذكية تتبع نوم الشخص ويمكنها أن تستشعر متى يبدأ بالشخير، لتقوم بتشغيل صوت ضوضاء خفيف في الخلفية، أو أصوات تبعت على التهدئة مثل صوت شلال مياه على سبيل المثال، بدرجة صوت خفيفة لا توقظ الشخص، لكنها كافية لتنبيهه ودفعه للتوقف عن الشخير”.

واضافت أنه ” يمكن ربط الوسادة بتطبيق “Sound asleep”، الذي يشغل هذه الأصوات أو الموسيقى أو حتى الكتب المسموعة من خلال سماعة بلوتوث موجودة داخل المخدة”.

واشارت الى أنه ” يمكن الاعتماد على هذه الخاصية في مساعدة الأطفال على النوم من خلال تشغيل قصص لهم عبر الوسادة، كما تمتلك خاصية مميزة جدا، من شأنها أن تكون مريحة بشكل كبير، وهي أن تمكن الشخص من التحدث عبرها هاتفيا مع من يريد”.