الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو تعجز عن التوافق وتلغي البيان الختامي المشترك الذي سبق ان وزعته امس
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جرينتش+2 10:35
وزير النقل السوري يعد وفداً برلمانياً اردنياً بتخفيض رسوم نقل البضائع بين الاردن وسوريا ولبنان

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