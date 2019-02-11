مليون جنية ايرادات فيلم “نادي الرجال السري” خلال ٣ اسابيع

وصلت إيرادات فيلم “نادى الرجال السرى” إلى حوالى 26 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من طرحه فى السينمات، والذى يشارك فى بطولته الفنان كريم عبدالعزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى.

وكان الفنان كريم عبدالعزيز وغادة عادل قد حرصا على حضور العرض الخاص لفيلمهما الذى يقام فى إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، كما حرص أيضا حضور عدد من الفنانين لتهنئتهم، منهم كمال أبورية وإدوارد ومنة عبدالغنى وعمروعبدالعزيز وبوسى شلبى.

كريم عبدالعزيز يجسد شخصية “أدهم”، يعمل “طبيب أسنان” ومتزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ غادة لمراقبته طوال الوقت فى إطار كوميدى، وخلال الأحداث يساعد كريم أصدقاءه فى دخول “نادى الرجال السرى”، ويقع أحد أصدقائه فى مشكلة ليتم ضربه بالنار، وهو ما يجعله يصاب فى ركبته ليبحث معه عن دكتور ليعالجه ليجد طبيبًا بيطريًّا، إلا أنه يفاجأ بشكل كوميدى أن الجرح وجد عليه وجه الفنان سمير الإسكندرانى، وهو إسقاط على الإعلان الذى قدمه الثنائى خلال مباريات كأس العالم فى إطار تشجيعهما لمنتخب الفراعنة.

فيلم “نادى الرجال السرى” تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، ونسرين طافش، وبيومى فؤاد، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى، ويعود كريم بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم “الفيل الأزرق” عام 2014، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.