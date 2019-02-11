“غوغل” يحتفي بميلاد ماري منيب اشهر “حماة” في السينما المصرية/ فيديو

يحتفي محرك البحث “غوغل” بمرور 114 عاما على ميلاد الممثلة المصرية الراحلة، ماري منيب، التي اشتهرت دائما بلعب دور المرأة القوية المتسلطة.

ولدت ماري سليم حبيب نصرالله، الشهيرة بماري منيب، في دمشق-سوريا، 11 فبراير/شباط عام 1905، ثم نزحت أسرتها إلى مصر وعاشت في حي شبرا بوسط القاهرة. وللنجمة ولدان من زوجها محمد فوزي منيب، والذي أخذت لقبه ليصبح لقبها الفني.

وبدأت منيب حياتها كمطربة، وكانت أولى أغنياتها “يا أخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين”، قدمتها داخل مسرحية بعنوان “نمرة 14”.

عملت ماري منيب في عدد من الفرق المسرحية المصرية منها فرق فوزي الجزايرلي، وبشارة واكيم، وعلي الكسار، ونجيب الريحاني، حيث تولّت في الأخيرة مسؤولية إدارة الفرقة بالاشتراك مع كل من بديع خيري وعادل خيري عقب وفاة نجيب الريحاني.

ولعل من أشهر أدوارها على خشبة المسرح كان في مسرحية “إلا خمسة” مع عادل خيري، بسؤالها الذي انطبع في الذاكرة الجمعية للوعي المصري، وأصبح من بين الجمل التي يتداولها الشعب بكافة طبقاته.. “إنتي جاية إشتغل إيه؟”، حيث كانت تلعب دور عجوز تركية تتحدث العربية بلكنة تركية واضحة، ولا تجيد تركيب الجمل، إلى جانب ذاكرتها التي تخونها دائما فتعاود السؤال عن مهنة السائق الذي كان يلعب دوره عادل خيري، ليدخل هذا المشهد في عداد أشهر المشاهد في تاريخ المسرح المصري.

كذلك عملت ماري منيب في السينما في منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد الأفلام التي اشتركت فيها ما يقرب من 200 فيلم لعل من أبرزها: “الحموات الفاتنات”، “حماتي ملاك”، “حماتي قنبلة ذرية”، “لعبة الست”، “أم رتيبة”، “لصوص لكن ظرفاء”.