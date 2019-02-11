بعد 22 عاماً.. “الأمن الوقائي” يكشف جريمة قتل فتاة بيد شقيقها

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريقا تحقيقيا خاصا من شعبة امن وقائي العاصمة تولى التحقيق في مزاعم تغيب فتاة في عام 1997 على ضوء ما ورد من إحدى المحاكم الشرعية إلى مديرية الأمن العام لبيان (اثبات مفقود) متعلق بوقائع تلك الحادثة المزعومة، حيث اعيد التحقيق في الحادثة وجمع المعلومات المتعلقة بها .

وتابع الناطق الاعلامي أنه ومن خلال الرجوع للتحقيقات الأولية التي تمت في واقعة الابلاغ عن تغيب تلك الفتاة، وما تم جمعه من معلومات تلت واقعة الإبلاغ، فقد تولدت قناعة لدى المحققين بوجود شبهة جنائية وراء اختفاء الفتاة ، وبمزيد من التحقيقات مع ذوي الفتاة تكشفت وقائع أدت لاعتراف شقيقها أنه تشاجر معها على أثر تغيبها عن المنزل وكان يهددها بسلاح يعود لوالده، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أدت لوفاتها، وعندما أخبر والده بما جرى تعاونا في نقل الجثة إلى مقبرة سحاب ودفنها واتفقا على إخبار عائلتهم ومعارفهم بأن الفتاة غادرتهم باتجاه احدى دول الجوار.

وبين الناطق الإعلامي أن كلا من والد الفتاة المغدورة وشقيقها قد جرى تحويلهما الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف الشقيق عن تهمة القتل العمد وتوقيف الوالد عن تهمة التدخل بالقتل وتم بدلالتهما ضبط المسدس المستخدم، والتوجه الى مكان دفن الجثة وفتح القبر وأخذ العينات اللازمة من قبل المختصين بإدارة المختبرات والادلة الجرمية لاجراء الفحوص اللازمة لتأكيد هوية الضحية.