الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو تعجز عن التوافق وتلغي البيان الختامي المشترك الذي سبق ان وزعته امس
أهم العناوين
جرينتش+2 10:40
بعد اعتزالها لثلاثين عاماً.. شريهان تقدم ٦ عروض مسرحية في السعودية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني