اياد علاوي يدعو لإحياء وتقوية روح التضامن العربي

دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقية الدكتور اياد علاوي لاحياء وتقوية روح التضامن العربي، وتركيز مسارات العمل العربي المشترك باتجاهات عملية واقعية مع التأكيد على استحداث امانة عامة للقمة العربية، وتأمين وزيادة موردها المالية، بالإضافة الى دعم البرلمان العربي والتأكيد على البعد الشعبي وتشجيع النقابات والاتحادات والجمعيات كنواة للدولة المدنية .

واضاف في تصريح صحفي أعقب ختام مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بدعوة من البرلمان العربي وجامعة الدول العربية : “لايمكن للعرب ان يتقدموا من دون إصلاحات حقيقية تهدف الى إقامة الدولة الوطنية العربية على أساس المواطنة الحقيقية والمبنية على العدل والمساواة كشرط أساس لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة”.

كما أكد الدكتور علاوي ان اقتراب العراق من حاضنته العربية سيعزز من دوره على الصعيدين العربي والإسلامي، وسيسهم بالتالي ان تخفيف التوترات واحلال السلام والاستقرار في عموم المنطقة.

وقال : لقد “طرحنا تصوراتنا ورؤيتنا لأجل استقرار المنطقة ومواجهة التحديات في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها العديد من الدول العربية والتي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة”..

الدكتور علاوي أكد ايضا ان من يخشى تقارب العراق مع اشقائه العرب، انما يريده أن يبقى ضحيةً لأجندات ومصالح لا تريد له ولا لشعبه الخير والاستقرار، لافتا الى ان بإمكان العراق أن يلعب دورا متميزا وبناءً في المنطقة انطلاقا من عمقيه العربي والاسلامي.