العيون الجمركة مفتوحة.. احباط تهريب كميات من السجائر وألاراجيل الإلكترونية

تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك بريد عمان من احباط تهريب سجائر واراجيل الكترونية تم ضبطها منذ بداية العام، حيث بلغ عدد المضبوطات ما يقارب (3000) سيجارة وأرجيلة الكترونية وأجزائها، تم اخفاؤها داخل الطرود البريدية الواردة ضمن ارساليات بلغت (1529) ارسالية وبأسماء ووصف مغاير للواقع، حيث تمت عملية الكشف والضبط من خلال جهازX-Ray والمعاينة الاولية.

وقد تم التحفظ على المحتويات المهربة لحين استيفاء الغرامات الجمركية المترتبة عليها والبالغة قيمتها ما يقارب (75) الف دينار.

وأشار مدير مركز جمرك البريد عقيد جمارك الدكتور مفلح ابو عليم بأن مثل هذه البضائع يتم مصادرتها لعدم حصولها على موافقات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لما لها من خطر كبير يؤثر على صحة وسلامة الانسان، كما وتعد هذه المضبوطات من المواد الممنوعة والتي لا يسمح بدخولها او تداولها.

وأشاد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة بالقدرات المتميزة لموظفي الجمارك وما يتمتعون به من إمكانيات وخبرات تسهم في حماية الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي من خلال ضبط مثل هذه المواد النوعية.