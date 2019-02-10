مصرع مستوطنيْن وإصابة العشرات في انقلاب حافلة غربي رام الله

لقي مستوطنان يهوديان مصرعهما، وأصيب ما لا يقل عن 35 بجراح مختلفة في أعقاب انقلاب حافلة كانت تقلهم غربي رام، وفق مصادر عبرية.

وقال الموقع الإخباري العبري (0404): إن جراح اثنين من المستوطنين وصفت بأنها حرجة، ما لبثا أن توفيا متأثرين بجراحهما، فيما أصيب ثالث بجراح خطيرة، والآخرين بجراح بين متوسطة وطفيفة.

وحسب الموقع فقد وقع الحادث عندما اصطدمت الحافلة بسيارة خصوصية وانقلبت على أثرها الحافلة، عند الطريق “443” قرب مستوطنة “بيت حورون” غربي رام الله.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات إسرائيلية في القدس المحتلة.

من جانبه اشار موقع “مفزاك لايف” العبري إلى أن 41 مستوطنا أصيبوا نتيجة هذا الحادث، بينهم اثنان في حالة حرجة وخمسة في حالة متوسطة والباقي 34 حالة وصفت إصابتهم بأنها طفيفة، قبل أن يعلن في وقت لاحق عن مقتل مستوطنين في هذا الحادث.