محمد رمضان يؤكد احترامه لعادل إمام وينفي اي خلاف معه

نفى الممثل المصري محمد رمضان، ما تردد حول وجود خلاف بينه وبين الفنان عادل إمام.

وكانت أنباء ترددت حول وجود خلافات بين النجمين، بعدما قام رمضان، بإزالة اسم “الزعيم” من فوق مسرح الهرم (غربي القاهرة)، خلال عرضه لمسرحيته الجديدة “أهلا رمضان”.

وقال رمضان، خلال مقابلة في برنامج “سهرانين” على فضائية “الحياة”، إنه لم يكن سيعرض مسرحيته من الأساس على “مسرح الهرم” الذي يُطلق عليه اسم “مسرح الزعيم”، لتقديم عادل إمام مسرحية “الزعيم” عليه لمدة 14 عاما، ولكن صاحب المسرح المنتج “وليد صبري”، عرض عليه أن يقدم مسرحيته الجديدة هناك أفضل، لموقعه الاستراتيجي فوافق.

وأكد رمضان، أن كل ما تردد حول أن اسم “الزعيم”، كان مكتوبا على المسرح وتمت إزالته غير صحيح بالمرة، مشددا على أن “من لا يحب ويحترم عادل إمام فهو بالتالي لا يحترم مصر لأنه رمز فني للبلد”.

وأوضح أن علاقته بـ”إمام”، أصبحت طيبة للغاية، وتربطه وأسرته صداقة عائلية، لافتا إلى أنه “يواظب منذ فترة على الذهاب والجلوس معه”، وأصبح الزعيم يحبه بشدة على عكس ما يتردد.

وأضاف رمضان: أن “إمام مدرسة فنية، ومثل أعلى، له حتى قبل دخوله للفن، لأنه رمز للعمل المسرحي والسينمائي في مصر”، مشيرا إلى أنه “تعلم منه كيف يتحول الفن من مجرد هواية إلى مهنة حقيقية”.

وكانت أنباء ترددت مؤخرا عن طرد “إمام”، لـ”رمضان”، من حفل زفاف محمد إمام، الذي أُقيم في الساحل الشمالي (شمالي مصر) الصيف الماضي، بسبب خلافاتهما، وهو ما تم نفيه بعد ذلك.