البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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جرينتش+2 01:38
لانها اصبحت جاهزة للعمل.. صواريخ “إس-300” بسوريا تثير الهلع في إسرائيل

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