كاظم الساهر يعتز ببلده وعشيرته ولكنه يعاني من “فوضى الاسماء” /فيديو

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، امس، تسجيلا صوتيا وضّح فيه حيثيات تغيير لقبه، مشددا على انتمائه إلى “وادي الرافدين” رغم ذلك.

وقد وافقت وزارة الداخلية في بغداد يوم الخميس الماضي على طلب تقدم به الفنان العراقي لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من “السامرائي” إلى “الساهر”.

وقال الساهر في التسجيل الصوتي الذي نشره عبر صفحته على “فيسبوك”: “في القيد العام، اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي أوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر”.

ولفت إلى أن “أي عدم تطابق في الأسماء يعني إشكالا كبيرا (..) ولنحو عام، توقفت معاملاتي الرسمية في الخارج بسبب عدم تطابق الأسماء”.

وتابع: “ومع أني طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً”.

وأكمل: “اتصلت بالمحامي وطلبت نصيحة قانونية، وكان الحلّ إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم، فقط حبرا على الورق”، مشيرا إلى أنّ “لقب الساهر أحمله كنية للشهرة لأكثر من ثلاثين عاما”.

وفي تأكيده على قوة انتمائه إلى منشئه ومسقط رأسه، قال الساهر: “لا أقصد أيّ إساءة ولا أنسى من أين أتيت؛ وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية”.

وأردف: “كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق”.

وقدم الساهر اعتذاره “في حال تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص”.

وولد الساهر في 12 سبتمبر/ أيلول 1957 بالموصل شمال العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ويعرف عنه تلحينه لمعظم أغانيه بنفسه.