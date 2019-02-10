صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العربي حتى للدول النفطية

حذر صندوق النقد الدولي بلدانا عربية من الازدياد السريع للدين العام بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية، منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، امس السبت خلال المنتدى الرابع للمالية العامة المنعقد في دبي: “لسوء الحظ فإن المنطقة لم تتعاف كاملا بعد من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي”.

وأضافت لاغارد أن “النمو الاقتصادي حقق تحسنا بين البلدان المستوردة للنفط فقط، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة”، مشيرة إلى أن الدين العام لدى الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.

وأكدت لاغارد أن الدين العام في حوالي نصف البلدان العربية يتجاوز حاليا 90% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أن “المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات”.