الإعدام شنقاً للمتهمين الأول والثاني بخلية الكرك الإرهابية

قضت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً بحق المتهمين الأول والثاني في قضية خلية الكرك الإرهابية، بعد أنّ أعادت النظر فيها.

وكانت القضية القضية عادت مجدداً إلى المحكمة إثر نقض محكمة التمييز بصفتها الجزائية، الحكم الصادر عن الأولى رقم (3761/2017) بخصوص ما يعرف بقضية خلية قلعة الكرك في الشق المتعلق بتخفيض عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين إلى الوضع بالأشغال المؤبدة.

وكانت محكمة أمن الدولة اعتمدت في تخفيض العقوبة على أن المتهمين شابان في مقتبل العمر ولإتاحة الفرصة لهما لتصويب حياتهما، خفضت العقوبة بحقهما.

لكن محكمة التمييز فرضت بصفتها محكمة موضوع، رقابتها على العلل والأسباب الداعية لاستخدام الأسباب المخففة، وتوصلت إلى أنها لا تصلح أسباباً مخففة تقديرية، لاسيما أن أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وساهمت باستشهاد 12 من رجال الأمن العام ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام.