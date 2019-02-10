إمهال متهمين في قضية الدخان 10 أيام لتسليم أنفسهم

قال مسؤول اليوم الأحد، إن محكمة أمن الدولة “أمهلت 6 متهمين فارّين من وجه العدالة لما يعرف بـ قضية التبغ او الدخان 10 أيام لتسليم أنفسهم”، مع التأكيد على أن تبدأ محاكمتهم في 20 فبراير/ شباط الحالي.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـفضائية المملكة أن “من بين المتهمين نجل المتهم الرئيس في القضية، واثنان يحملان جنسية أجنبية”.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم قد أعلن الخميس الماضي لائحة اتهام نهائية لـ 54 شخصاً لما يعرف بـ “قضية التبغ” وتهما مسندة لمتهمين في القضية المنظورة أمام المحكمة.

مسؤول قضائي قال في وقت سابق، إن “المحكمة قررت عقد أولى جلسات النظر في القضية في 20 الشهر الحالي.”

وأسند المدعي العام للمتهمين في القضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 /ن، تهما تشمل: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

وقرر أيضاً إحالة المتهمين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية. وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.

وطلب في اللائحة تثبيت إشارة الحجز التحفظي على أموال منقولة وغير منقولة عائدة للمتهمين وتثبيت إشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.