أسد يهاجم ويعض فخذ صحفية في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري

هاجم أسد معدة البرامج بالفضائية المصرية، لمياء شاهين، أمس السبت، أثناء دخولها مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأسد كان بصحبة مدربته، التي يستضيفها برنامج “حكايات بنات” في فقرة خاصة، وأوضحت أنه كان مربوطا بجوار “باب 15”.

وألغى اللواء، خالد الدكروي، رئيس قطاع الأمن، التصريح الخاص بدخول الأسد لمبنى “ماسبيرو”، والذي كان محددا لمدة 3 أشهر للتصوير في البرنامج على شاشة القناة الأولى.

وكان برفقة الأسد مدربته، وهي أحدى أفراد عائلة الحلو، التي قالت للمتواجدين إن الأسد حاصل على تطعيمات.

وذهبت لمياء شاهين إلى الرعاية الصحية للحصول على العلاج اللازم، إلا أن الأطباء وجدوا أن الإصابة في القدم اليسرى والفخذ الأيمن، لهذا قاموا بتحويلها إلى مستشفى القصر العيني لمتابعة حالتها الصحية، والحصول على التطعيمات الوقائية اللازمة.