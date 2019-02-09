معروض للبيع بـ 3 ملايين دولار منزل طفولة ترامب في نيويورك

إذا كنت ممن يسعى إلى حياة الرغد التي يتمتع بها الرئيس الأميركي، فها هي الفرصة قد جاءتك لامتلاك المنزل الذى عاش فيه دونالد ترامب عندما كان طفلا في حي كوينز بمدينة نيويورك بعد عرضه للبيع.

وسيباع هذا المنزل الذى بناه والد ترامب، ويحمل ذكريات طفولته، مقابل 2.9 مليون دولار، وذلك بعد فترة من طرحه للإيجار عبر موقع ” إير بي إن بي”، عملاق توفير خدمة السكن الجاهز.

ويضم المنزل تذكارات خاصة بـالرئيس الأميركي، تشمل مجسما بالحجم الحقيقي له مصنوع من الورق المقوى، وصورة لترامب على غلاف مجلة الشعب (بيبول).

وتقول وكالة أسوشيتدبرس الأميركية إن السعر المطلوب لشراء منزل طفولة ترامب يعد الأعلى مقارنة بـأسعار العقارات الأخرى في نفس المنطقة.

وفي المقابل أوضحت صحيفة myplainview أن المنزل ليس مملوكا الآن لترامب أو إحدى شركاته، لكنها لم تشر علانية إلى اسم المالك.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن منزلا بنفس الحجم على بعد مبنى واحد تم بيعه مقابل 640 ألف دولار في عام 2016.

وفي عام 2017 بيع المنزل الذى ولد فيه ترامب مقابل 2.14 مليون دولار.