شرطة الاحتلال تعلن اعتقال فلسطيني بدعوى قتل مستوطنة بالقدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، اعتقال شاب فلسطيني، بدعوى قتل مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة قبل يومين.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها نفذت عملية الاعتقال في مدينة رام الله ، عقب تحقيق مشترك مع الجيش وجهاز المخابرات الـ “شاباك”.

وأفاد البيان أن المعتقل من سكان مدينة الخليل وتم تسليمه إلى جهاز الـ “شاباك” للتحقيق معه.

ومساء الخميس الماضي، عثر على جثة المستوطنة، في غابة بمدينة القدس، وكانت متعرضة لطعنات، بعد ساعات من الاعلان عن اختفائها.

وكانت قوات خاصة اسرائيلية، اقتحمت، مساء أمس الجمعة، مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وأجرت تفتيشا في مسجد المدينة الرئيسي، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن قوة من “المستعربين”، اقتحمت مسجد “جمال عبد الناصر” وسط البيرة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة به.

ولاحقا اقتحمت قوات من الجيش “شارع القدس” وحي “سطح مرحبا” في البيرة، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من إحدى البنايات السكنية.