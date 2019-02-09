بنسبة نجاح بلغت 52.4%… المعاني يعلن نتائج التوجيهي للدورة الشتوية / رابط الاسماء

اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، صباح اليوم، إن عدد المشتركين في الدورة الشتوية الحالية قد بلغ في الفروع الأكاديمية والمهنية جميعها 73133 مشتركاً ومشتركة، حضر منهم 62642 مشتركا ومشتركة، وأنهى 32830 منهم متطلبات النجاح في المباحث جميعها بنسبة نجاح عامة بلغت 52.4%.

وقد بلغت نسبة النجاح في الفروع الأكاديمية كالتالي: الفرع العلمي 54.3%، الأدبي 52.1%، الشرعي 36.9%، المعلوماتية 56.3%، التعليم الصحي 61.9%.، فيما بلغت نسبة النجاح في الفروع المهنية كالتالي: الصناعي 48.3%، الزراعي 50.1%، الفندقي 56.9%، المنزلي 41.4%.

وأكد المعاني خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة بدورته الشتوية، أن امتحان الثانوية العامة على مشارف مرحلة مهمة من مراحل تطويره.

وأشار إلى أن أبرز ملامح هذه المرحلة عقد الامتحان في دورة واحدة، بدءاً من العام الدراسي الحالي والتقليل من عدد المباحث إلى 8، يحتسب منها 7 للتخفيف من العبء الدراسي الكبير الذي كان يقع على الطالب، والبدء في التغيير بشكل الامتحان بحوسبته تدريجياً وصولاً إلى امتحان محوسب للمباحث جميعها.

واوضح المعاني أن الوزارة تنوي عقد امتحان مبحث الحاسوب الوزاري لطلبة الثانوية العامة الفرع الأدبي محوسباً في هذا العام، كذلك عقد الامتحان المدرسي النهائي في اللغة الانجليزية للصف الثاني الثانوي محوسباً وتحت إشراف الوزارة، وذلك على عينة من الطلبة وسيكون هذا الامتحان فرصة مواتية للطلبة لخوض مثل هذا النوع من الاختبارات وفرصة تتيح للوزارة الوقوف على التحديات التي قد تواجه هذا النوع من الاختبارات.

ولفت إلى أن إدارة الامتحانات تعكف على إنشاء بنك للأسئلة، بخبرات وطنية ضمن منهج علمي منظم ومدروس، وقد تم إمداده بعدد كبير من الفقرات الاختبارية في كل مباحث الصف الثاني عشر.

وأضاف المعاني أن إدارة الامتحانات والاختبارات قد بدأت بتشكيل فرق من مشرفي القياس والتقويم في مديرية الاختبارات ومشرفي مديرية التدريب والمشرفين التربويين في الميدان، لمراجعة تلك الفقرات تمهيدا لإدخالها في البنك، ليستفاد منها مستقبلا في بناء اختبارات محوسبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

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