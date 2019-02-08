وول ستريت جورنال تكشف ان كامل الجيش الأميركي سينسحب من سوريا نهاية نيسان المقبل

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الجيش الأميركي استعداده لسحب كل قواته من سوريا بحلول نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل.

الصحيفة نقلت عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إنه “إذا لم يغير البيت الأبيض مساره فسيسحب الجيش الأميركي جزءاً كبيراً من قواته هناك بحلول منتصف آذار/ مارس، ثم ينسحب بنحو كامل في الشهر الذي يليه نيسان/ أبريل، حتى وإن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لحماية شركائها الكرد في تلك المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 شباط/ فبراير الجاري أمام اللقاء الوزاري في مقر وزارة الخارجية، أن التحالف الدولي سيعلن انه قد احتوى تنظيم داعش في سوريا والعراق بنسبة 100% وأن ما تبقى للتنظيم جيوب وهي متناثرة وخطرة جداً، ولكن قيادات داعش تعاني صعوبة على مستوى قياداته العليا.

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن قراره سحب القوات الأميركية من سوريا، وسط معارضة داخلية أميركية.

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