في الجمعة الـ46 لمسيرات العودة.. شهيد وعشرات الاصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة
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جرينتش+2 06:09
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!

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