في الجمعة الـ46 لمسيرات العودة.. شهيد وعشرات الاصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة
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جرينتش+2 06:08
هل سيؤدي تصاعد الأحداث في الضفة إلى انتفاضة ثالثة؟

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