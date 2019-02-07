النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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جرينتش+2 10:11
وزارة الخارجية تصدر وثائق سفر لمعتمرات اردنيات تعرضت حافلتهن لسطو في منطقة تبوك بالسعودية

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