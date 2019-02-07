وزارة الخارجية تصدر وثائق سفر لمعتمرات اردنيات تعرضت حافلتهن لسطو في منطقة تبوك بالسعودية

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان العمل جار لاصدار وثائق سفر لمجموعة من المعتمرات فقدن جوازات سفرهن اثر السطو على حافلتهن في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية.

وأضافت ان مديرية العمليات في الوزارة تتابع مع القنصلية الاردنية اصدار الوثائق اللازمة التي تسمح لهن بالعودة للاردن عبر المنفذ الحدودي.

وتعرضت احدى الحافلات صباح اليوم الخميس، وهي تقل نحو 37 معتمرة وطفلا واحدا، لسطو فقدت من خلاله المعتمرات وثائق سفرهن وجوازات السفر.

وتوقعت الخارجية حل مشكلة المعتمرات خلال الساعات القليلة المقبلة .