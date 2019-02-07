النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل

اعلنت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة لائحة الاتهام النهائية بالقضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 / ن فيما يعرف “بقضية الدخان ” والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة امام محكمة امن الدولة .

وكانت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة صادقت يوم امس على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة امن الدولة فيما يعرف بقضية الدخان والتي اسند فيها للمشتكى عليهم في القضية تهم، جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .

وقررت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .

وطلبت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .

كما طلبت تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .

وتنشر وكالة الانباء الاردنية على موقعها الالكتروني www.petra.gov.jo النص الكامل للائحة الاتهام اضغط هنا.

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