للقدس سلام

سلامًا لك يا قدس
يا زهرة المدائن
ويبوس الكنعانية
وعروس الشرق الشامخة
التي تطاول عنان السماء
إليكِ تهفو العيون
وترنو القلوب
لأسوارك
وحاراتك
وأزقتك وأسواقك
القديمة
لمآذنك
وأقصاك
لساحات مساجدك
وكنائسك
ودرب آلامك
ولرائحة وعبق كعك
بالسمسم والزعتر
أتيتك من “مصمص” راشد
واحمد الكنعاني
لأقرئك التحية والسلام
يا لؤلؤة البلدان
والأديان
لا تحزني
فالجرح لا يزال ينزف
لكن الغد الزاهر قادم
واعذريني
فانا لا املك لا سلاحًا
ولا بنادق
وإنما أملك قلبًا كبيرًا
عامرًا بحبك
فغدًا يا قدس
سيزهر لوز درويش
وتفرح السنابل
والزنابق الخضراء
وينبثق الفجر
ويأتي الخلاص