النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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جرينتش+2 10:12
المجلس القضائي يؤكد “قانونية” نفقات الإقامة والتنقلات للقضاة المكلفين بالعقبة

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