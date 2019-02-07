آلاف الاشخاص راجعوا إدارة السير خلال يومين من صدور العفو العام

قالت ادارة السير، اليوم الخميس، ان عدد المراجعين للإدارة وأقسامها في المحافظات خلال اليومين الماضيين بلغ 8532 شخصا، وذلك بعد صدور العفو العام.

وقال مدير إدارة السير بالإنابة العقيد الركن باسم الخرابشة في تصريح صحفي اليوم، ان ادارة السير شهدت حضورا كبيرا من قبل المراجعين لاستلام رخصهم المحجوزة وفك حجز مركباتهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين راجعوا إدارة السير من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا، خلال اليوم الأول بعد صدور العفو العام حوالي 2922 مراجعا، وخلال اليوم الثاني بلغ عددهم 5610 مراجعين.

واشار الخرابشة، الى ان الادارة مستمرة ومن خلال اقسامها في مختلف المحافظات في تقديم خدماتها للمواطنين واستقبال المراجعين لليوم الثالث من بعد نشر العفو العام رسميا في الجريدة الرسمية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث تم تعزيز أقسام القضائية بالمرتبات الكافية من ضباط وأفراد لإنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة ودون تأخير، مؤكدا استمرار العمل في هذه الاقسام الى ما بعد ساعات الدوام الرسمي ولحين انهاء جميع معاملات المواطنين وخدمة اخر مراجع.