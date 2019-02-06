ما اكثر الفوائد الغذائية للفلفل الحلو وما اقل الاضرار

يبدأ الفلفل الحلو أخضر اللون، وعند بقائه على الشجر لفترة أطول يصبح أصفر أو أحمر أو برتقالي أو بنفسجي اللون.

وللفلفل فوائد غذائية قيمة، دون ان يكون له اية تأثيرات جانبية ضارة.. وفيما يلي أهم القيم الغذائية في الفلفل:

يحتوي كل 100 غرام من الفلفل الأصفر على 27 سعرة حرارية، وتشغل هذه الكمية حوالي ثلثي كوب. ويمتاز الفلفل بأنه خالٍ من الدهون والكولسترول والصوديوم.

ويوجد مقدار 6 غرامات من الكربوهيدرات في الفلفل الحلو، وهو عادة الفلفل الملون بألوان غير الأخضر. بينما يوفر مقدار الـ 27 غراماً من الفلفل غراماً واحداً من البروتين، وغراماً من الألياف الغذائية.

ويعتبر فيتامين “سي” من أهم المغذيات التي يوفرها الفلفل، فالحصة التي تبلغ 27 غراماً تحتوي على 184 ملغ من الفيتامين، أو ما يعادل 306 بالمائة من الكمية المطلوبة للجسم من فيتامين “سي”.

وتحتوي الحصة الواحدة من الفلفل على 8 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين “ب6” الذي يفيد الدماغ والقلب وتوازن الهرمونات، ويقلل الإحساس بالتعب في الصباح.