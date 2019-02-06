لاسباب فنية.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة الكرك، أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في الكرك يوم غد الخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة والنصف، ومن الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثانية والنصف.

واكدت الشركة في بيان لها اليوم، ان المناطق المتأثرة بالفصل هي جزء من السوق التجاري بمنطقة الثنية ومدرسة التربية الخاصة ومجمع صبري الضلاعين ومسلخ البلدية ومعاصر الزيتون بزحوم ومحطة محروقات الثنية وبئر مياه اللجون والبنك الاردني الكويتي وبنك الاتحاد، لافتة الى ان سبب الفصل هو لإجراء فحوصات التحكم على القاطع الرئيسي واعمال صيانة للمغذي.