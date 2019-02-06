في ذكرى رحيلها.. 10 معلومات لا تعرفها عن «كوكب الشرق»

فاطمة بنت الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي، التي عرفت في الوسط الفني والغنائي بـ”سيدة الشرق”، فلم يكن ذلك فقط لقبها، بل عرفت أيضا بـ«شمس الأصيل»، و«فنانة الشعب»، و«سيدة الغناء العربي»، و«صاحبة العصمة»، كل ذلك كانت مسميات لقبت بها بنت الشيخ إبراهيم، التي برعت فأخرجت لمصر بل للوطن العربي والعالم أجمع أفضل فنون الغناء.

وفي هذا السياق، يجدر بنا القاء الضوء علي أبرز المعلومات عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

1: ولدت فاطمة في أسرة متواضعة في قرية ريفية تسمي طماي الزهايرة.

2: كان والدها الشيخ إبراهيم إمام ومؤذن لمسجد في القرية، ووالدتها فاطمة المليجي تعمل كربة منزل.

3:عاشت العائلة في مسكن صغير مُشيد من طوب طيني.

4:بدأ محمد القصبجي في إعداد أم كلثوم فنيا ومعنويا مشكلًا لها فرقتها الخاصة، وأول تخت موسيقي يكون بديلا لبطانة المعممين التي كانت معها دائما.

5: في عام 1928 تغنت بمونولوج (إن كنت أسامح وأنسى الآسية)، لتحقق الأسطوانة أعلى مبيعات وقتها على الإطلاق ويدوي اسم أم كلثوم بقوة في الساحة الغنائية.

6: في عام 1935 غنت أم كلثوم (علي بلد المحبوب وديني)، من ألحان ملحن شاب رياض السنباطي، وقد ظل السنباطي يلحن لأم كلثوم ما يقرب من 40 عاما.

7: في عام 1943م أسست أول نقابة للموسيقيين برئاستها وظلت بمنصبها مدة عشر سنوات.

8: عام 1954 تزوجت أم كلثوم من د. حسن السيد الحفناوي واستمر الزواج حتى وفاتها.

9: وُلدت 31 ديسمبر/كانون الاول من عام 1898 بميت غمر محافظة الدقهلية، وتوفيت عام 1975 عن عمر يناهز الـ73 عاما بعد صراع مع المرض.

10: 4 ملايين شخص ودعوا «كوكب الشرق» أم كلثوم، التي انتقلت إلى الآخرة في جنازة مهيبة شهدها العالم كله، وظلت صامدة أمام المرض في السنوات الأخيرة من عمرها، ولكنها حافظت على الغناء حتى اللحظات الأخيرة.