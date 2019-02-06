سلمى حايك لا تخجل بالشيب ولا ترغب في الظهور بمظهر الشباب

أثبتت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، أنها لا تواجه أية مشاكل على الإطلاق في تقدمها بالعمر، عكس غالبية فنانات العالم.

وشاركت سلمى حايك، يوم الأحد الماضي، متابعيها على موقع “إنستغرام”، البالغ عددهم 8 ملايين معجب، صورة “سيلفي” لها، وهي بشعرها الأبيض الطبيعي.

وكتبت حايك (52 عاما)، والأم لابنة تبلغ من العمر 11 عاما، مع الصورة أنها “فخورة بشعرها الأبيض”.

يذكر أن سلمى حايك أوضحت فلسفتها عن شعرها، وذلك في لقاء مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في أغسطس/ آب 2017.

وقالت الممثلة الهوليوودية للصحيفة وقتها، إن أحد أسباب عدم صبغ شعرها، هو أنها لا تمتلك الصبر من أجل الجلوس حتى الانتهاء من إتمام العملية.

وتابعت: “لا أريد أن أقضي ما تبقى من شبابي بالتظاهر أنني أصغر سناً ومن ثم لا أستمتع بالحياة”.

وأشارت سلمى حايك إلى أنها تضطر لإجراء تغييرات في شعرها فقط، عندما تتعرض لإلحاح من الفريق المسؤول عن تجميلها.