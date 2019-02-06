ترامب يعلن الاستعداد لاستقبال جنوده العائدين من سوريا ويندد بالدعوات الاشتراكية في امريكا.. وبيلوسي تسخر منه/ فيديو
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تمهيداً للانفتاح على مصر وسوريا.. هل انتهى شهر العسل بين الاخوان وأردوغان ؟؟

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