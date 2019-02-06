انتاج سيارة كهربائية المانية تسير بالطاقة الشمسية.. يعني ببلاش/ فيديو

استفادت شركة ناشئة مقرها مدينة ميونيخ الألمانية من الشمس الساطعة في ولاية بافاريا هذا الصيف لاختبار التطوير النهائي لنظام شحن سيارتها سيون وهي سيارة كهربائية بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية حتى يتسنى شحنها أثناء القيادة.

ومن المرجح أن تتخلف ألمانيا عن تحقيق هدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام 2020 لكن الحكومة قالت في أبريل/نيسان إنها مستعدة لتقديم دعم للشركات التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

وتطور شركة سونو موتورز التي تأسست عام 2016 السيارة سيون وهي سيارة كهربائية بالكامل يحتوي هيكلها على خلايا شمسية ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عن طريق مصادر الكهرباء التقليدية أو سيارات كهربائية أخرى.

وسيبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2019 في أحد مصانع الشركة الألمانية التي تلقت نحو خمسة آلاف طلبية، وتسعى لبدء البيع بسعر منخفض 16 ألف يورو (18540 دولارا) العام المقبل.