التداول العقاري ينخفض في كانون الثاني 24 بالمئة عما كان عليه العام الماضي

انخفض حجم التداول في سوق العقار المحلي بنسبة 24 بالمئة خلال كانون الثاني من العام الحالي إلى 345 مليون دينار مقارنه مع 453 مليون دينار للشهر ذاته من 2018.

وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقرير التداول العقاري الشهري الذي اصدرته اليوم الاربعاء إن الإيرادات انخفضت تبعا لذلك بنسبة 21 بالمئة إلى 1ر18 مليون دينار مقارنة مع 8ر22 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وانخفض كذلك مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق بنسبة 24 بالمئة إلى 5ر22 مليون دينار مقابل 6ر29 مليون دينار لفترة المقارنة.

وبحسب التقرير، فقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بحجم تداول 65 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، ثم مديرية جنوب عمان 33 مليون دينار، فيما جاءت مديرية أراضي غرب عمان رابعا بحجم تداول 28 مليون دينار.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 20 بالمئة إلى 18 مليون دينار مقارنة مع 7ر22 مليون دينار للشهر ذاته من 2018.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر كانون الثاني بالمرتبة الأولى بمجموع 58 عقارا، ثم السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 46 عقارا، والجنسية السورية ثالثا بمجموع 22 عقارا.

أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 8ر7 مليون دينار وبنسبة 43 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 7ر2 مليون دينار ثم اليمنية بقيمة 3ر2 مليون دينار.