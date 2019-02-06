اصابع خبيثة تحاول وضع العصي في دواليب الاتفاقية العراقية – الأردنية

نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وجود اي بنود او فقرات خفية في الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع الاردن, مشيرا الى ان جميع بنود الاتفاقية نشرت عبر وسائل الاعلام بكل شفافية .

وقال عبد المهدي في تصريح صحفي، على هامش المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن “الحديث عن وجود بنود او فقرات خفية لم تعلن غير صحيح”.

واضاف عبد المهدي، أن “جميع بنود الاتفاقية اعلنت عبر وسائل الاعلام بكل شفافية”, مشيرا الى ان “من يتحدث عن وجود بنود خفيه عليه اثبات ذلك” .

وكان القيادي في حركة “عطاء” زاهر العبادي كشف في تصريح صحفي، يوم الاثنين الماضي عن تضمن الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن “بنودا خفية” لم يعلن عنها، مشيرا إلى أن الاردن هو المستفيد الاكبر من الاتفاقية.