يشمل اكثر من 8 آلاف مستفيد.. بدء سريان قانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء
أهم العناوين
جرينتش+2 08:38
سبحان مغير الاحوال.. السعودية تعتزم اقتراض 31 مليار دولار لسد عجز موازنتها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني