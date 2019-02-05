سبحان مغير الاحوال.. السعودية تعتزم اقتراض 31 مليار دولار لسد عجز موازنتها

أكد فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة تعتزم اقتراض 31.46 مليار دولار أميركي، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 34.93 مليار دولار.

وقال السيف، في لقاء مع صحيفة “مال” الاقتصادية السعودية: “إن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام”.

على جانب اخر، كشف السيف أنهم يدرسون، لأول مرة في السوق السعودية، إصدار صكوك إدخار بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من إدخار جزء من دخلهم للمستقبل سواء لشراء منزل أو تعليم الأبناء أو أي هدف مستقبلي.

وأشار السيف، إلى أنهم يدرسون حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبولاً لدى الشرائح المستهدفة، متوقعا أن يتم الإعلان عنها قريبا جدا.