سائق أعمى يتفوق على المبصرين في مسابقة لاختبار السيارات/ فيديو

صنع سائق فاقد للبصر التاريخ بعد أن سجل خامس أسرع وقت في مضمار دانسفولد لاختبار السيارات في بريطانيا.

وعلى الرغم من فقدانه بصره قبل ست سنوات، إلا أن الدكتور، أميت باتيل، كان قادرا على إنهاء المسار داخل سيارة بمقعدين خلال دقيقة واحدة و46.58 ثانية فقط.

وكان باتيل في السابق طبيبا أول، ما يعني أنه اعتاد على القيادة بسرعة في حالات الطوارئ، ومع ذلك، فإن العودة إلى القيادة كانت تجربة جديدة ومثيرة للغاية بالنسبة له.

وقال باتيل: “لقد مرت ست سنوات أو أكثر منذ آخر مرة كنت فيها خلف مقود سيارة، ولكن من الممتع كيف تعود الأمور إليك، صوت المحرك والتغيرات في ناقل الحركة والفرامل”، مضيفا أن القيادة مع عدم معرفة مكان السير “تعد ضربا من الجنون”.

وكان باتيل يسترشد بمارك واتكينز، مدرب قيادة الأداء، أثناء القيادة التجريبية التي نظمتها شركة تويوتا، ومع ذلك، لم يكن للسيارة أي ضوابط مزدوجة، وكان الدكتور باتيل المتحكم الوحيد في السيارة.

وأشار باتيل إلى أن مجرد التفكير في فعل هذا الأمر كان أمرا جنونيا، ولكنه تمكن من قيادة سيارة “GT86″ في مسار الاختبار، و”أصبح الحلم حقيقة”.

Dr Amit Patel went blind in 2013. Last year he contacted us with a simple request: Help me drive again. This is what happened. #BlindDriver pic.twitter.com/RLfrjEDiQZ

— ToyotaGB (@ToyotaGB) February 4, 2019