يشمل اكثر من 8 آلاف مستفيد.. بدء سريان قانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء
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جرينتش+2 10:32
حركة الجهاد تطرح في القاهرة قواعد اشتباك جديدة مع العدو.. الهدوء مقابل الهدوء

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