إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
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جرينتش+2 06:42
نواب بريطانيون يعلنون ان السلطات السعودية العليا مسؤولة عن تعذيب الناشطات المعتقلات

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