الرئيس برهم صالح ينفي مزاعم ترامب حول السماح للقوات الامريكية في العراق بالتجسس على ايران
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جرينتش+2 12:47
لمكافحة السمنة.. المدارس البريطانية تدخل مكعبات السكر في جدول الضرب

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