للمعاملة بالمثل.. اعفاء التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول الى الاردن

قرر وزير الداخلية سمير المبيضين اعفاء رعايا الجمهورية التونسية من رسوم الحصول على تأشيرة دخول المملكة بمختلف انواعها اعتبارا من اليوم.
ويأتي هذا الاجراء استنادا الى نظام التأشيرات رقم (3) لسنة 1997 وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ما اوسع الفرق بين ايام نعبرها واخرى تعبرنا.. بين اماكن نسكنها واخرى تسكننا.. بين اوقات نعيش فيها واخ... إقرأ المقال
قرر وزير الداخلية سمير المبيضين اعفاء رعايا الجمهورية التونسية من رسوم الحصول على تأشيرة دخول المملكة بمختلف انواعها اعتبارا من اليوم.
ويأتي هذا الاجراء استنادا الى نظام التأشيرات رقم (3) لسنة 1997 وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
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