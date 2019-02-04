للمعاملة بالمثل.. اعفاء التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول الى الاردن

الرئيس برهم صالح ينفي مزاعم ترامب حول السماح للقوات الامريكية في العراق بالتجسس على ايران
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جرينتش+2 12:48
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