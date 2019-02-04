فيما يرفع خوان غوايدو علم اسرائيل.. مادورو ينسق مع نصرالله

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “السياسة الكويتية” أنّ الأمين العام لـ”حزب الله”، السيد حسن نصرالله، تلقى رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بعد إعلان “حزب الله” موقفه الداعم لمادورو ورفضه التدخلات الأميركية لزعزعة الاستقرار في أميركا اللاتينية.

وأفادت مصادر صحيفة “السياسة” بأنّ نصرالله، تلقى رسالة من مادورو، أعرب فيها الأخير عن شكره وتقديره على الدعم المطلق الذي تلقاه من الحزب في مواجهة محاولات المعارضة الاستيلاء على السلطة في فنزويلا.

وقالت المصادر للصحيفة إنّ رسالة مادورو جاءت رداً على رسالة نصرالله والتي أعرب خلالها عن استعداد حزبه تقديم أيّة مساعدة له ولعائلته، بما في ذلك إرسال خبراء عسكريين أو مختصين في حماية المنشآت الأمنية من صفوف “حزب الله” إلى فنزويلا.

وكان نصرالله قد كتب في رسالته الى الرئيس الفنزويلي: “هذا ما هو إلا النزر اليسير الذي يستطيع حزبه تقديمه إلى الرئيس الفنزويلي مادورو وإلى ذكرى سلفه الرئيس هوغو تشافيز، مقابل ما قدمه الاثنان من دعم إلى “حزب الله” وإلى إيران خاصة في كل ما يتعلق بناحية توفير الأموال اللازمة لنشاط الحزب”.

وأضافت المصادر أنّها لم تتمكن من التأكد ما إذا كان الرئيس مادورو وافق على الاقتراحات التي عرضها عليه نصرالله، مشيرةً إلى تزايد الأصوات في صفوف “حزب الله” التي تدعو إلى رد الجميل لفنزويلا، على حدّ ما جاء في الصحيفة.