القبض على اثنين ممن حاولوا سرقة فرع بنك بجامعة إربد الأهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين ممن حاولوا سرقة فرع أحد البنوك داخل جامعة إربد الأهلية قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام “إن فريق التحقيق المشكل من شعبة بحث جنائي إقليم الشمال لمتابعة التحقيقات في حادثة الاعتداء على موظف أمن وحماية ومحاولة سرقة فرع أحد البنوك من داخل إحدى الجامعات في محافظة إربد كشف هوية كافة المتورطين في القضية وتمكن من إلقاء القبض على اثنين منهم وما زال البحث جار عن ثلاثة آخرين”.

وبين الناطق الاعلامي “أنه بتاريخ ٢٠١٩/١/٣١ ورد بلاغ لشعبة بحث جنائي إقليم الشمال حول قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين والمجهولين بالاعتداء على أحد موظفي الأمن والحماية العاملين في إحدى الجامعات في محافظة إربد وتقييده ومن ثم الدخول إلى الجامعة ومحاولة سرقة فرع أحد البنوك هناك والفرار بعد ذلك من المكان دون التمكن من إتمام السرقة، حيث شكل على الفور فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي الشمال لمتابعة التحقيق وتحديد هوية الأشخاص المتوطين وضبطهم”.

وأضاف “أن فريق التحقيق تمكن من خلال ما قام به من جمع للمعلومات من تحديد هوية خمسة أشخاص اشتبه بهم بارتكاب الجريمة حيث ألقي القبض على اثنين منهم فيما التحقيق والبحث لا زال جاريا عن باقي المتورطين”.