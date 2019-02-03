عادل إمام يباشر تصوير مسلسل فلانتينو فى مدينة الإنتاج الإعلامي

باشر الزعيم عادل إمام تصوير مشاهد فى مسلسل “فلانتينو” امس السبت بديكور منزله داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة 3 أيام ويحصل على إجازة يوم الثلاثاء، وبعدها يعود مجدداً لاستكمال التصوير حى تجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل “فلانتينو” يشارك فى بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الإبيارى ووفاء صادق، وجارى الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس “انترناشيونال”، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة وأن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة.